Тарасова заплакала после проката Петросян с тройным акселем, Сихарулидзе и Коган аплодировали стоя

Татьяна Тарасова заплакала после проката Аделии Петросян на чемпионате России.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заплакала после короткой программы Аделии Петросян на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Двукратная чемпионка России Петросян впервые в сезоне исполнила тройной аксель в короткой программе. Также она справилась с остальными элементами и получила за прокат 86,52 балла (1-е место).

После выступления фигуристки стоя аплодировали глава Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе и генсекретарь ФФККР Александр Коган.