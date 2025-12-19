Тарасова заплакала после проката Петросян с тройным акселем, Сихарулидзе и Коган аплодировали стоя
Татьяна Тарасова заплакала после проката Аделии Петросян на чемпионате России.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заплакала после короткой программы Аделии Петросян на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Двукратная чемпионка России Петросян впервые в сезоне исполнила тройной аксель в короткой программе. Также она справилась с остальными элементами и получила за прокат 86,52 балла (1-е место).
После выступления фигуристки стоя аплодировали глава Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе и генсекретарь ФФККР Александр Коган.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
