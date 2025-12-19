0

Тарасова заплакала после проката Петросян с тройным акселем, Сихарулидзе и Коган аплодировали стоя

Татьяна Тарасова заплакала после проката Аделии Петросян на чемпионате России.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заплакала после короткой программы Аделии Петросян на чемпионате России в Санкт-Петербурге. 

Двукратная чемпионка России Петросян впервые в сезоне исполнила тройной аксель в короткой программе. Также она справилась с остальными элементами и получила за прокат 86,52 балла (1-е место). 

После выступления фигуристки стоя аплодировали глава Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе и генсекретарь ФФККР Александр Коган.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoчемпионат России
logoАделия Петросян
logoсборная России
женское катание
logoТатьяна Тарасова
logoАнтон Сихарулидзе
Александр Коган
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Аделия Петросян: «Редкие выезды с тройного акселя были две недели назад. В самой программе получился неделю назад»
12 минут назад
Петросян исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате России
35 минут назад
Интервью Туктамышевой о новой жизни: тренерство, работа в медиа, шоу
сегодня, 10:40
Главные новости
Аделия Петросян: «Редкие выезды с тройного акселя были две недели назад. В самой программе получился неделю назад»
12 минут назад
⚡ Чемпионат России. Петросян выиграла короткую программу, Двоеглазова – 2-я, Фролова – 3-я
15 минут назад
Петросян исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате России
35 минут назад
Вероника Яметова: «Сейчас я показываю лучший результат за прошедшую половину сезона. Я была уверена, что у меня все получится»
сегодня, 16:57
Петр Гуменник: «Получить титул чемпиона России — не то чтобы это принципиально, но, конечно, очень бы хотелось этого, ведь это большой престиж»
сегодня, 16:47
Гуменник о произвольной Малинина с 7 четверными: «Это где‑то на грани того, чтобы демотивировать»
сегодня, 16:29
Нелюбова и Елисова исполнили тройной аксель в короткой программе на чемпионате России
сегодня, 16:12
Евгений Семененко: «Рад, что удается держать динамику чистых коротких программ в этом сезоне»
сегодня, 16:05
Марк Кондратюк: «В прокате показалось, что переборол мандраж. А после просто дурацкая ошибка»
сегодня, 15:43
Гуменник о сборах у Арутюняна: «По три часа в день он индивидуально со мной занимался. Каждую тренировку заново изучали технику»
сегодня, 15:41
Ко всем новостям
Последние новости
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
сегодня, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
сегодня, 17:03
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
сегодня, 13:30
Туктамышева о работе на финале Гран-при в Японии: «Нужно было снимать влоги, интервью, готовиться к ним. Это оказалось совсем не просто»
сегодня, 12:55
Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выйдут на лед с произвольными программами
сегодня, 06:50
Чемпионат России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
сегодня, 06:40
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
вчера, 10:09
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12