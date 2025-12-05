Гавриков забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Оттавой» и повторил личный рекорд. У него 13 очков и «+10» в 29 играх
Владислав Гавриков забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Оттавой».
Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:2).
На счету 30-летнего россиянина стало 13 (6+7) очков в 29 играх в текущем сезоне при полезности «+10». Гавриков повторил свой личный снайперский рекорд за сезон.
Сегодня Владислав (25:16, «+3») реализовал единственный бросок в створ, сделал 1 перехват и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
