⚡ Финал Гран-при. Кагияма лидирует после короткой программы, Сато – 2-й, Малинин – 3-й
Кагияма лидирует после короткой программы в финале Гран-при, Малинин – 3-й.
Японский фигурист Юма Кагияма выиграл короткую программу в финале Гран-при в Нагое.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Нагоя, Япония
Мужчины
Короткая программа
1. Юма Кагияма (Япония) – 108,77
2. Шун Сато (Япония) – 98,06
3. Илья Малинин (США) – 94,05
4. Даниэль Грассль (Италия) – 94,00
5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 78,49
6. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 71,30
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
