  • Леброн Джеймс пожертвовал серией из 1297 игр с 10+ очками, отдав передачу Руи Хатимуре для победного броска
Леброн Джеймс пожертвовал серией из 1297 игр с 10+ очками, отдав передачу Руи Хатимуре для победного броска

Хатимура забил победный мяч с передачи Джеймса, прервавшего историческую серию.

К моменту последней атаки матча против «Торонто» на счету форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса было 8 очков.

Чтобы сохранить рекордную в НБА серию из 1297 матчей, в которых Джеймсу удавалось набирать минимум 10 очков, он должен был сам завершать атаку, но 40-летний ветеран предпочел отдать передачу в угол на форварда Руи Хатимуру.

Хатимура оказался точен, «Лейкерс» избежали овертайма и выиграли (123:120), а серия Джеймса прервалась.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Bleacher Report
