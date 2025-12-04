  • Спортс
  • Футболистка сборной России Куропаткина о КНДР: «Почти на всех зданиях – портреты правителей страны. Люди стройные, в диетологах не нуждаются. У мужчин примерно одинаковый дресс-код»
Футболистка сборной России Куропаткина о КНДР: «Почти на всех зданиях – портреты правителей страны. Люди стройные, в диетологах не нуждаются. У мужчин примерно одинаковый дресс-код»

Куропаткина о КНДР: люди там точно не нуждаются в диетологах.

Защитница «Зенита» Вероника Куропаткина поделилась впечатлениями от поездки в КНДР, где женская сборная России провела два матча с местной национальной командой (2:5, 1:1). 

«Жили мы не в центре города, однако гулять ходили часто. Да, идти было особо некуда, но все же. Рядом с нашим отелем находилось футбольное поле, там тренировалась какая-то команда девчонок. Они очень удивились, когда впервые нас увидели. Казалось, сильно хотели к нам подойти, но все-таки не стали.

Бывало, что я отходила от общей группы сделать фото – никто мне не запрещал. Люди на улицах вели себя обычно – просто проходили мимо, не пытались избежать моей камеры. Однако я не хотела подходить к местным, чтобы не доставить им никаких проблем или неудобств, так что похвастаться общением с обычными людьми не могу.

У всех мужчин там примерно одинаковый дресс-код: черные штаны-клеш, темная или бледно-коричневая куртка. Женщины одеваются разнообразнее, используют разные цвета в своем гардеробе. На дорогах достаточно много машин, но пробок нет. Самый популярный вид транспорта, как мне показалось, – велосипед, обычный или электрический. И да, люди в Корее точно не нуждаются в услугах диетологов – достаточно стройные.

Из необычного: на больших перекрестках светофоры регулируются вручную. Специальные работники переговариваются между собой с помощью раций, предварительно посмотрев по сторонам три-четыре раза. Из очевидного: почти на всех зданиях висят портреты нынешних и предыдущих правителей страны», – написала Куропаткина в колонке.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
