❄️ Кубок Содружества. Латыпов выиграл спринт, Бажин – 2-й, Смольский – 3-й, Логинов – 4-й

Латыпов выиграл спринт на Кубке Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске.

Российский биатлонист Эдуард Латыпов победил в спринте на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске.

Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26

2-й этап

Ханты-Мансийск

Мужчины

Спринт

1. Эдуард Латыпов – 24.44,1 (0)

2. Кирилл Бажин – 44,2 (1)

3. Антон Смольский (Беларусь) – 46,1 (1)

4. Александр Логинов – 48,6 (1)

5. Алексей Вагин – 54,5 (1)

6. Иван Колотов – 59,5 (0)

7. Александр Поварницын – 1.01,2 (2)

8. Иван Тулатин (Беларусь) – 1.03,4 (0)

9. Никита Лобастов (Беларусь) – 1.04,3 (0)

10. Юрий Иванов – 1.06,5 (1)

11. Александр Корнев – 1.13,5 (2)

12. Александр Голяк (Беларусь) – 1.25,2 (0)

13. Виктор Плицев – 1.31,1 (0)

14. Михаил Бурундуков – 1.31,6 (0)

15. Ильназ Мухамедзянов – 1.32,6 (0)...

20. Максим Цветков – 1.47,6 (1)...

32. Карим Халили – 2.07,3 (2)...

37. Антон Бабиков – 2.19,3 (4)

Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске

