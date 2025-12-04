❄️ Кубок Содружества. Латыпов выиграл спринт, Бажин – 2-й, Смольский – 3-й, Логинов – 4-й
Российский биатлонист Эдуард Латыпов победил в спринте на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске.
Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26
2-й этап
Ханты-Мансийск
Мужчины
Спринт
1. Эдуард Латыпов – 24.44,1 (0)
2. Кирилл Бажин – 44,2 (1)
3. Антон Смольский (Беларусь) – 46,1 (1)
4. Александр Логинов – 48,6 (1)
5. Алексей Вагин – 54,5 (1)
6. Иван Колотов – 59,5 (0)
7. Александр Поварницын – 1.01,2 (2)
8. Иван Тулатин (Беларусь) – 1.03,4 (0)
9. Никита Лобастов (Беларусь) – 1.04,3 (0)
10. Юрий Иванов – 1.06,5 (1)
11. Александр Корнев – 1.13,5 (2)
12. Александр Голяк (Беларусь) – 1.25,2 (0)
13. Виктор Плицев – 1.31,1 (0)
14. Михаил Бурундуков – 1.31,6 (0)
15. Ильназ Мухамедзянов – 1.32,6 (0)...
20. Максим Цветков – 1.47,6 (1)...
32. Карим Халили – 2.07,3 (2)...
37. Антон Бабиков – 2.19,3 (4)
