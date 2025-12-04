  • Спортс
  «Бавария» запретила сотрудникам использовать ChatGPT для рабочих задач. Клуб начал применять собственную ИИ-платформу
«Бавария» запретила сотрудникам использовать ChatGPT для рабочих задач. Клуб начал применять собственную ИИ-платформу

«Бавария» использует в работе собственную ИИ-платформу.

«Бавария» начала применять собственную ИИ-платформу.

По информации Welt, сотрудникам мюнхенского клуба запретили использовать ChatGPT для рабочих задач. Собственная платформа «Баварии» уже применяется в различных сферах деятельности клуба, в частности, в юридическом отделе и в службе поддержки болельщиков.

В настоящее время внутреннюю ИИ-платформу использует около 300 сотрудников «Баварии» – около трети всего персонала. Также ведется работа по внедрению инструментов искусственного интеллекта в каждом из отделов клуба.

«Мы начали запрещать различные платформы искусственного интеллекта для наших сотрудников, такие, как ChatGPT. Это сделано для того, чтобы заставить наших сотрудников использовать нашу собственную платформу. Кроме того, это частное облако.

Мы думали, что столкнемся с большим сопротивлением, но этого не произошло. Сотрудники рады гибкому и простому решению», – рассказал руководитель отдела цифрового взаимодействия с болельщиками «Баварии» Томас Эхеманн на выставке ISPO в Мюнхене.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Welt
Искусственный интеллект
ChatGPT
logoБавария
logoбундеслига Германия
