51-я ракетка мира Потапова сменила спортивное гражданство – она будет представлять Австрию

Анастасия Потапова сменила спортивное гражданство.

51-я ракетка мира Анастасия Потапова сменила спортивное гражданство. Со следующего сезона она будет представлять Австрию.

«Рада сообщить, что моя заявка на получение гражданства была одобрена австрийским правительством.

Австрия – место, которое я искренне люблю. Здесь особая атмосфера, где я чувствую себя как дома. Мне нравится проводить время в Вене, и я с удовольствием буду считать ее своим вторым домом. Кроме того, с гордостью объявляю, что начиная с 2026-го я буду представлять Австрию в профессиональной карьере 🇦🇹», – написала Потапова.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Потаповой
