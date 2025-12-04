  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фернандо Алонсо: «Чемпионом становился не лучший пилот сезона последние 19 лет. Этот год будет 20-м»
51

Фернандо Алонсо: «Чемпионом становился не лучший пилот сезона последние 19 лет. Этот год будет 20-м»

Алонсо пошутил о том, что титул «Ф-1» давно не доставался лучшему.

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал тройную битву за титул между пилотами «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри и лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«В последний раз три гонщика сохраняли шансы на титул перед последней гонкой в 2010 году. Трудно делать прогнозы. Всегда считается, что у лидера преимущество, есть запас, но «Ф-1» – непредсказуемый спорт. В моем случае была машина безопасности, и отказ от пит-стопа стал ошибкой – как на прошлой неделе [на Гран-при Катара с «Маклареном»].

Такие вещи случаются в «Ф-1», поэтому даже лидеру чемпионата ничего не гарантировано», – заявил двукратный чемпион мира.

Испанец также ответил на вопрос о том, выиграл бы Ферстаппен титул в «Макларене» с большим запасом, как утверждает сам Макс:

«Никто не знает. Мы все понимаем, что Макс – невероятный пилот, который выжимает максимум из своей машины. Некоторые из побед в этом году были одержаны благодаря ему, а не болиду.

Однако любой из нас скажет, что выиграет чемпионство в лучшей машине, у всех нас есть такая уверенность.

Случалось ли, что чемпионом становился не лучший пилот сезона? Так было в последние… 19 лет (смеется). Этот год будет 20-м».

Алонсо выиграл свои титулы в 2005 и 2006 годах.

Величие финала «Ф-1»: битва супергонщика с доминаторами года

Алекс Палоу: «Ферстаппен взял бы титул в «Макларене» 2 месяца назад. Я бы так рано не выиграл»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: As
logoРед Булл
logoГран-при Абу-Даби
logoАстон Мартин
logoМакларен
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoОскар Пиастри
logoФернандо Алонсо
logoЛандо Норрис
logoГран-при Катара
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Льюис Хэмилтон: «С нетерпением жду отпуска. Хочу отключиться и ни с кем не общаться. Телефон отправится в мусорное ведро»
18 минут назад
Норрис – 3-й чемпион в XXI веке, выигравший меньше гонок за сезон, чем вице-чемпион
24 минуты назад
Андреа Стелла: «Было любопытно дать Пиастри попробовать догнать Ферстаппена. В какой-то степени это было в интересах Норриса»
29 минут назад
Макс Ферстаппен: «Завоевание первого титула – это всегда очень эмоциональный момент. Надеюсь, Норрис хорошо отпразднует с командой и семьей»
35 минут назад
Фернандо Алонсо о Норрисе, Ферстаппене и Пиастри: «Все трое – чемпионы, лишь один мог победить»
50 минут назад
Шарль Леклер: «Не ожидал, что в гонке будем настолько быстры»
55 минут назад
Макс Ферстаппен: «Мы никогда не прекращали попыток догнать конкурентов. Это было круто, я получил удовольствие»
57 минут назад
Оскар Пиастри о чемпионстве Норриса: «Сезон получился хорошим для нас обоих. Говорю это как тот, кто не выиграл титул»
сегодня, 16:59
Гельмут Марко: «Здорово, что Ферстаппен выиграл больше всех гонок, но через 10 лет все будут помнить только чемпиона»
сегодня, 16:49
Зак Браун: «Пиастри – будущий чемпион мира»
сегодня, 16:22
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото