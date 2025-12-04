Фернандо Алонсо: «Чемпионом становился не лучший пилот сезона последние 19 лет. Этот год будет 20-м»

Алонсо пошутил о том, что титул «Ф-1» давно не доставался лучшему.

Гонщик «Астон Мартин » Фернандо Алонсо прокомментировал тройную битву за титул между пилотами «Макларена » Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри и лидером «Ред Булл » Максом Ферстаппеном .

«В последний раз три гонщика сохраняли шансы на титул перед последней гонкой в 2010 году. Трудно делать прогнозы. Всегда считается, что у лидера преимущество, есть запас, но «Ф-1» – непредсказуемый спорт. В моем случае была машина безопасности, и отказ от пит-стопа стал ошибкой – как на прошлой неделе [на Гран-при Катара с «Маклареном»].

Такие вещи случаются в «Ф-1», поэтому даже лидеру чемпионата ничего не гарантировано», – заявил двукратный чемпион мира.

Испанец также ответил на вопрос о том, выиграл бы Ферстаппен титул в «Макларене» с большим запасом, как утверждает сам Макс:

«Никто не знает. Мы все понимаем, что Макс – невероятный пилот, который выжимает максимум из своей машины. Некоторые из побед в этом году были одержаны благодаря ему, а не болиду.

Однако любой из нас скажет, что выиграет чемпионство в лучшей машине, у всех нас есть такая уверенность.

Случалось ли, что чемпионом становился не лучший пилот сезона? Так было в последние… 19 лет (смеется). Этот год будет 20-м».

Алонсо выиграл свои титулы в 2005 и 2006 годах.

