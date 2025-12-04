Фернандо Алонсо: «Чемпионом становился не лучший пилот сезона последние 19 лет. Этот год будет 20-м»
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал тройную битву за титул между пилотами «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри и лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
«В последний раз три гонщика сохраняли шансы на титул перед последней гонкой в 2010 году. Трудно делать прогнозы. Всегда считается, что у лидера преимущество, есть запас, но «Ф-1» – непредсказуемый спорт. В моем случае была машина безопасности, и отказ от пит-стопа стал ошибкой – как на прошлой неделе [на Гран-при Катара с «Маклареном»].
Такие вещи случаются в «Ф-1», поэтому даже лидеру чемпионата ничего не гарантировано», – заявил двукратный чемпион мира.
Испанец также ответил на вопрос о том, выиграл бы Ферстаппен титул в «Макларене» с большим запасом, как утверждает сам Макс:
«Никто не знает. Мы все понимаем, что Макс – невероятный пилот, который выжимает максимум из своей машины. Некоторые из побед в этом году были одержаны благодаря ему, а не болиду.
Однако любой из нас скажет, что выиграет чемпионство в лучшей машине, у всех нас есть такая уверенность.
Случалось ли, что чемпионом становился не лучший пилот сезона? Так было в последние… 19 лет (смеется). Этот год будет 20-м».
Алонсо выиграл свои титулы в 2005 и 2006 годах.
