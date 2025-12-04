  • Спортс
Дмитрий Васильев: «Большунов и другие ребята, которые были на митингах, в том числе в «Лужниках», отстаивали там свои права. Это не попадает ни под какую политику»

Васильев считает, что Большунова не должны ущемлять в допуске из-за митинга.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о сценариях допуска российских лыжников.

«Могут быть два более или менее понятных сценария развития ситуации. Первый заключается в том, что FIS все-таки включит голову и благоразумие и допустит наших к отборочным соревнованиям, где они могут получить олимпийские лицензии. Второй сценарий – они будут всячески затягивать процесс возвращения россиян путем бюрократических проволочек. И лишат наших ребят таким образом шанса попасть на Олимпиаду.

Но в этом случае у МОК есть возможность выслать индивидуальные приглашения для наших лыжников. МОК имеет право приглашать кого угодно по своему усмотрению. Кроме этих двух сценариев других не вижу. Вопрос в том, что выберут в FIS. С точки зрения логики вопрос решен, сделать гадость напоследок они могут, но в долгую это никакого смысла не имеет, только испортит репутацию.

Хотя какая у них репутация, там привыкли нарушать законы. Собственно, CAS и подтвердил, что отстранение было незаконным. Значит за нарушение закона надо отвечать. С них правда как с гуся вода», – сказал Васильев.

Он считает, что FIS не будет препятствовать допуску трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Большунов и другие ребята, которые были на митингах, в том числе в «Лужниках», отстаивали там свои права. Это не попадает ни под какую политику. Это права человека, в ООН это все прописано.

А если за это зацепятся, то в качестве примера можно привести несколько иностранных говорунов вроде Себастьяна Самуэльссона, которые ударились в политику, хотя являются вообще-то спортсменами. Олимпийская хартия гласит, что спорт должен быть вне политики, а такие, как Самуэльссон, без конца о ней говорят. Россия там не права, здесь не права. Им спорт не особенно интересен.

Давайте тогда таких говорунов отстранять тоже, так что не думаю, что в FIS будут обвинять Большунова и других за это», – отметил экс-биатлонист.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
