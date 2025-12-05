Ви Джей Эджкомб забил победный мяч за 0,9 секунды до конца, Тайриз Макси заблокировал спасительный бросок «Голден Стэйт»

Макси и Эджкомб принесли «Сиксерс» победу над «Уорриорс» на последних секундах.

За 7,8 секунды до конца матча против «Голден Стэйт » «Филадельфия» уступала «-1» и вводила мяч из-за боковой.

Защитник «Сиксерс» Тайриз Макси запустил «сквозняк» со средней, однако защитнику Ви Джею Эджкомбу удалось заполучить мяч и добавить его в кольцо.

У «Голден Стэйт» осталось 0,9 секунды на ответ, и они отправили защитника Де’Энтони Мелтона в прорыв дальней передачей, но его бросок из-под кольца заблокировал Макси.

«Филадельфия » одержала верх – 99:98.