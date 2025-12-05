  • Спортс
  • Ви Джей Эджкомб забил победный мяч за 0,9 секунды до конца, Тайриз Макси заблокировал спасительный бросок «Голден Стэйт»
Ви Джей Эджкомб забил победный мяч за 0,9 секунды до конца, Тайриз Макси заблокировал спасительный бросок «Голден Стэйт»

Макси и Эджкомб принесли «Сиксерс» победу над «Уорриорс» на последних секундах.

За 7,8 секунды до конца матча против «Голден Стэйт» «Филадельфия» уступала «-1» и вводила мяч из-за боковой.

Защитник «Сиксерс» Тайриз Макси запустил «сквозняк» со средней, однако защитнику Ви Джею Эджкомбу удалось заполучить мяч и добавить его в кольцо.

У «Голден Стэйт» осталось 0,9 секунды на ответ, и они отправили защитника Де’Энтони Мелтона в прорыв дальней передачей, но его бросок из-под кольца заблокировал Макси.

«Филадельфия» одержала верх – 99:98.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал House of Highlights
