⚡ Финал Гран-при. Миура и Кихара выиграли короткую программу, Конти и Мачии – 2-е, Метелкина и Берулава – 3-и
Миура и Кихара лидируют после короткой программы в финале Гран-при.
Японская спортивная пара Рику Миура – Рюичи Кихара выиграла короткую программу в финале Гран-при в Нагое.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Нагоя, Япония
Пары
Короткая программа
1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 77,32
2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 77,22
3. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 75,04
4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 72,84
5. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 71,68
6. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 71,07
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
