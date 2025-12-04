261

⚡ Финал Гран-при. Миура и Кихара выиграли короткую программу, Конти и Мачии – 2-е, Метелкина и Берулава – 3-и

Миура и Кихара лидируют после короткой программы в финале Гран-при.

Японская спортивная пара Рику Миура – Рюичи Кихара выиграла короткую программу в финале Гран-при в Нагое.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Нагоя, Япония

Пары

Короткая программа

1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 77,32

2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 77,22

3. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 75,04

4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 72,84

5. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 71,68

6. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 71,07

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
