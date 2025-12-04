263

Плющенко про слова Ирины Костылевой о том, что она «выкрала» дочь: «Что за чай или не чай пьет мама, что несет такой бред?»

Плющенко назвал бредом слова Ирины Костылевой о том, что она выкрала дочь.

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко прокомментировал слова Ирины Костылевой о том, что «выкрала» дочь Елену.

Накануне стало известно, что 14-летняя фигуристка и ее родители уехали в Воронеж.

«Боюсь, что Лене теперь нельзя появляться в академии Плющенко. Мы чудом ее выкрали, чтобы уехать домой», – заявила Ирина Костылева.

«С утра мне начали звонить СМИ с вопросами про якобы, внимание (!) – «похищение» Лены Костылевой из нашей академии ее родителями. Хочу разобраться, кто и что под этим подразумевает.

По смыслу уголовного закона под «похищением человека» следует понимать его незаконный захват, перемещение и последующее удержание в целях совершения другого преступления либо по иным мотивам, которые для квалификации содеянного значения не имеют.

Хочется понять: родители похитили Лену или мы похитили Лену, а родители ее «спасли»? Так как родители, да еще и оба вместе, похитить своего ребенка не могут, то, получается, именно нас обвиняют в удержании несовершеннолетнего ребенка на нашей территории, а это уже серьезное обвинение!

Лена 1,5 года живет на нашей частной территории и тренируется в академии «Ангелы Плющенко» и в училище олимпийского резерва. На днях Валерий (папа) получил временную регистрацию на себя и дочь в нашем доме на 3 года. То есть дом, откуда якобы выкрали Лену – это на данный момент официальное место жительства ее и отца.

Теперь я покажу, как это было на самом деле. 1 декабря в 7:36 утра Лена с папой (законным представителем!) покинули академию (видео и скрин их отъезда прикрепляю), так как Лена должна была проходить углубленное медицинское обследование (УМО) в 9 утра вместе с другими нашими спортсменами. В 14:00 папа сообщил нам, что они после УМО уехали в Воронеж лечить Лену. Валерий ежедневно с нами на связи по 5-7 раз в день.

Может мне кто-то объяснить, что за чай или не чай пьет ее мама, что несет такой бред, а СМИ его перепечатывают? Если я правильно понимаю, слово «выкрасть» в отношении человека – это забрать ребенка откуда-то против его воли либо против воли того, кто его содержит в определенном месте, то есть из заточения?!

При этом, когда Лену «выкрадывали» и «похищали», то прихватили еще 150 тыс. на лечение Лены, исходя из этого уже интервью, а вот этот факт я подтверждаю! Деньги давали добровольно, не под дулом пистолета!

Теперь вы понимаете, почему мама-блогер у меня и у всех тренеров и руководства академии в блоке? Отнюдь не из-за того, что она не захотела подписывать контракт (очередная ложь!). А по многим иным причинам, которые я описал ранее.

Удивительная история совершенно неадекватного, нелогичного поведения во всех его проявлениях мамы-блогера, зная, какими сведениями и доказательствами обладает наша академия и все соответствующие органы относительно ее поведения», – написал Плющенко.

У нас вопросы к маме Ире, «Ангелам Плющенко» и федерации

