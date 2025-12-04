  • Спортс
  • ❄️ Кубок Содружества. Смольская победила в спринте, Казакевич – 2-я с отставанием 0,5 секунды, Сола – 3-я
❄️ Кубок Содружества. Смольская победила в спринте, Казакевич – 2-я с отставанием 0,5 секунды, Сола – 3-я

Белорусская биатлонистка Смольская выиграла спринт на этапе Кубка Содружества.

Белорусская биатлонистка Динара Смольская выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске.

Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26

2-й этап

Ханты-Мансийск

Женщины

Спринт

1. Динара Смольская (Беларусь) – 22.51,9 (0)

2. Ирина Казакевич – 0,5 (1)

3. Анна Сола (Беларусь) – 8,2 (1)

4. Тамара Дербушева – 19,0 (0)

5. Елизавета Бурундукова – 27,3 (1)

6. Виктория Метеля – 34,5 (1)

7. Светлана Миронова – 34,8 (0)

8. Анастасия Шевченко – 38,1 (1)

9. Кира Дюжева – 42,0 (2)

10. Анастасия Гришина – 45,2 (1)

11. Наталия Шевченко – 45,3 (2)

12. Юлия Коваленко – 46,7 (2)

13. Анастасия Зырянова – 53,7 (1)

14. Елизавета Фролова – 54,1 (2)

15. Кристина Резцова – 1.03,1 (3)...

23. Виктория Сливко – 1.30,5 (3)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
