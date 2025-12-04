❄️ Кубок Содружества. Смольская победила в спринте, Казакевич – 2-я с отставанием 0,5 секунды, Сола – 3-я
Белорусская биатлонистка Динара Смольская выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске.
Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26
2-й этап
Ханты-Мансийск
Женщины
Спринт
1. Динара Смольская (Беларусь) – 22.51,9 (0)
2. Ирина Казакевич – 0,5 (1)
3. Анна Сола (Беларусь) – 8,2 (1)
4. Тамара Дербушева – 19,0 (0)
5. Елизавета Бурундукова – 27,3 (1)
6. Виктория Метеля – 34,5 (1)
7. Светлана Миронова – 34,8 (0)
8. Анастасия Шевченко – 38,1 (1)
9. Кира Дюжева – 42,0 (2)
10. Анастасия Гришина – 45,2 (1)
11. Наталия Шевченко – 45,3 (2)
12. Юлия Коваленко – 46,7 (2)
13. Анастасия Зырянова – 53,7 (1)
14. Елизавета Фролова – 54,1 (2)
15. Кристина Резцова – 1.03,1 (3)...
23. Виктория Сливко – 1.30,5 (3)
Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске