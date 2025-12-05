Малкин набрал 2+1 в матче с «Тампой» (победный гол – на 58-й минуте) и стал 1-й звездой. У него 29 очков в 26 играх в сезоне

Евгений Малкин набрал 2+1 в матче с «Тампой» и стал 1-й звездой.

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой » (4:3).

Второй гол 39-летнего россиянина на 58-й минуте принес «Пингвинс» победу.

В текущем сезоне в активе нападающего стало 29 (8+21) очков в 26 играх при полезности «+5».

Сегодня Малкин (15:54,»+2») реализовал 2 из 3 бросков в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 перехват и показал 17% эффективности на вбрасываниях (выиграл 1 из 6).