⚡ Финал Гран-при. Чок и Бейтс выиграли ритм-танец, Фурнье-Бодри и Сизерон – 2-е, Гиллес и Пуарье – 3-и
Чок и Бейтс выиграли ритм-танец в финале Гран-при, Фурнье-Бодри и Сизерон – 2-е.
Американский дуэт Мэдисон Чок – Эван Бейтс лидирует после ритм-танца в финале Гран-при в Нагое.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Нагоя, Япония
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 88,74
2. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция) – 87,56
3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 82,89
4. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 82,55
5. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 79,48
6. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 75,78
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
