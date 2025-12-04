«Спартак» анонсирован дерби с «Динамо» роликом, в котором фанат бело-голубых с маяком на футболке не может распознать трофеи, цвета футболок и радуется победе в Первой лиге

«Спартак» высмеял «Динамо» в анонсе предстоящего матча.

«Спартак» выложил провокационное видео перед дерби с «Динамо».

Команды сыграют в субботу на «Лукойл Арене» в рамках 18-го тура Мир РПЛ.

Красно-белые выложили в соцсетях ролик, в котором фанаты обоих клубов представлены в роли испытуемых. Они проходят различные тесты в научной лаборатории.

В ходе исследований выясняется, что, в отличие от фаната «Спартака », болельщик «Динамо» с маяком на футболке не видит изображения трофеев – кубка Мир РПЛ, Фонбет Кубка России и Суперкубка России.

«Организм как будто не воспринимает незнакомые ему формы», – делают вывод ученые.

Также фанату «Динамо» не удается распознать цвета показываемых ему футболок.

Вердикт исследователей: «Тест на восприятие цвета доказывает – объект отвергает свою собственную культуру».

Далее фанаты выбирают своих любимых футболистов, когда-либо выступавших за клубы.

Болельщик «Спартака» называет Титова, Промеса и Тихонова . Фанат «Динамо» – Самедова , Зобнина и Комбарова.

«Очевидный выбор. Все они – чемпионы России. Правда, за один клуб», – заключает ученый.

В концовке видео оба болельщика одинаково радуются после показа таблички «2017»: в том году «Спартак» выиграл РПЛ, а «Динамо» – ФНЛ (нынешнюю Первую лигу).

«Считаем, что результаты тестов говорят сами за себя. Но мы все равно продолжим исследования 6 декабря», – говорится в конце ролика.