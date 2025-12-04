  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • ❄️ Лыжи. Кубок России. Пеклецова выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Крупицкая – 2-я, Никитина – 3-я
34

❄️ Лыжи. Кубок России. Пеклецова выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Крупицкая – 2-я, Никитина – 3-я

Пеклецова выиграла коньковую «разделку» на 10 км на Кубке России.

4 декабря на Кубке России по лыжным гонкам прошла женская коньковая гонка с раздельным стартом на 10 км.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

2-й этап

Тюмень

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Алина Пеклецова – 24.52,8

2. Евгения Крупицкая – 8,1

3. Екатерина Никитина – 25,5

4. Анна Корякова – 31,1

5. Екатерина Смирнова – 41,7

6. Елизавета Маслакова – 45,7

7. Екатерина Шибекина – 46,7

8. Дарья Непряева – 47,2

9. Алиса Жамбалова – 1.00,2

10. Лидия Горбунова – 1.00,8

11. Арина Каличева – 1.10,0

12. Татьяна Сорина – 1.10,7

13. Елизавета Пантрина – 1.12,3

14. Елизавета Шалабода – 1.13,4

15. Ксения Шорохова – 1.16,3

16. Арина Кусургашева – 1.16,4

17. Екатерина Булычева – 1.16,9

18. Дарья Канева – 1.22,4...

20. Светлана Заборская – 1.26,9...

22. Алина Кудисова – 1.38,1

23. Ольга Царева – 1.40,1

24. Анастасия Доценко – 1.43,8...

26. Алена Перевозчикова – 1.47,5

27. Лариса Рясина – 1.54,5...

34. Милена Габушева – 2.13,9...

37. Екатерина Евтягина – 2.23,2...

39. Олеся Ляшенко – 2.25,6...

42. Елизавета Еремеева – 2.27,5...

57. Руслана Дьякова – 2.54,7

58. Арина Перевозчикова – 2.56,6

59. Христина Мацокина – 2.57,0...

76. Наталья Крамаренко – 3.26,0...

82. Алеся Рушенцева – 3.36,8...

86. Александра Кононова – 3.50,5

Арина Рощина, Анастасия Кулешова, Анастасия Фалеева и Екатерина Кипяткова – не стартовали.

Расписание трансляций второго этапа Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
результаты
logoКубок России
Наталья Крамаренко
Алина Кудисова
logoАлиса Жамбалова
Олеся Ляшенко
Лариса Рясина
logoДарья Непряева
logoАлина Пеклецова
Александра Кононова
Алеся Рушенцева
logoЕкатерина Никитина
Ксения Шорохова
logoАрина Кусургашева
Руслана Дьякова
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
Екатерина Шибекина
logoЕкатерина Смирнова
Арина Перевозчикова
logoХристина Мацокина
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoЕлизавета Шалабода
Ольга Царева
logoАрина Каличева
Светлана Заборская
Екатерина Булычева
logoЕлизавета Маслакова
Екатерина Евтягина
Милена Габушева
logoЕлизавета Еремеева
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
logoЕвгения Крупицкая
logoДарья Канева
Анна Корякова
logoАнастасия Доценко
Алена Перевозчикова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Никитина – 2-я, Пеклецова – 3-я
сегодня, 11:41
❄️ Лыжи. Кубок России. Пеклецова выиграла классическую «разделку» на 10 км, Маслакова – 2-я, Горбунова – 3-я
30 ноября, 08:23
⚡ Лыжи. Кубок России. Фалеева победила в коньковом спринте, Крупицкая – 2-я, Сорина – 3-я
29 ноября, 11:33
Главные новости
Егор Сорин: «Коростелев понимает, что шансы получить нейтральный статус на следующей неделе очень маленькие. Но он отчаянный парень»
47 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Если Коростелев поедет на Олимпиаду, то сможет там претендовать на победу»
сегодня, 17:45
Эйнар Хедегарт: «Я был немного разочарован, когда пересек финишную черту, а потом оказалось, что это моя лучшая гонка»
сегодня, 14:28
Губерниев о том, что Большунов пропустил награждение на Кубке России: «Он людей не уважает? Ему стыдно? Комплексы? Отсутствие воспитания? Что это?»
сегодня, 12:44
Большунов не вышел на церемонию награждения после масс-старта Кубка России, где он взял серебро
сегодня, 12:33
Норвежские лыжники заняли топ-7 в «разделке» на этапе Кубка мира в Тронхейме. Вчера было 9 норвежцев в топ-10 скиатлона
сегодня, 12:28
❄️ Лыжи. Кубок мира. Хедегарт выиграл коньковую «разделку» на 10 км, Рее -2-й, Ниенге – 3-й, Клэбо – 7-й
сегодня, 12:18
Норвежский биатлонист Хедегарт выиграл коньковую «разделку» на Кубке мира по лыжам
сегодня, 12:08
Александр Бакуров: «Рад, что получилось вернуться на трассу. Нога не беспокоила»
сегодня, 12:06
«Была мясорубка, заруба на каждом подъеме, каждом метре». Ардашев о масс-старте на Кубке России
сегодня, 11:49
Ко всем новостям
Последние новости
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
сегодня, 16:47
Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Ниенге – 3-й, Фермойлен – 5-й
сегодня, 13:12
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Никитина – 2-я, Пеклецова – 3-я
сегодня, 11:41
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 12-й
сегодня, 11:36
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Сундлинг – 3-я
сегодня, 11:29
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15