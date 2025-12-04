❄️ Лыжи. Кубок России. Пеклецова выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Крупицкая – 2-я, Никитина – 3-я

Пеклецова выиграла коньковую «разделку» на 10 км на Кубке России.

4 декабря на Кубке России по лыжным гонкам прошла женская коньковая гонка с раздельным стартом на 10 км.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

2-й этап

Тюмень

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Алина Пеклецова – 24.52,8

2. Евгения Крупицкая – 8,1

3. Екатерина Никитина – 25,5

4. Анна Корякова – 31,1

5. Екатерина Смирнова – 41,7

6. Елизавета Маслакова – 45,7

7. Екатерина Шибекина – 46,7

8. Дарья Непряева – 47,2

9. Алиса Жамбалова – 1.00,2

10. Лидия Горбунова – 1.00,8

11. Арина Каличева – 1.10,0

12. Татьяна Сорина – 1.10,7

13. Елизавета Пантрина – 1.12,3

14. Елизавета Шалабода – 1.13,4

15. Ксения Шорохова – 1.16,3

16. Арина Кусургашева – 1.16,4

17. Екатерина Булычева – 1.16,9

18. Дарья Канева – 1.22,4...

20. Светлана Заборская – 1.26,9...

22. Алина Кудисова – 1.38,1

23. Ольга Царева – 1.40,1

24. Анастасия Доценко – 1.43,8...

26. Алена Перевозчикова – 1.47,5

27. Лариса Рясина – 1.54,5...

34. Милена Габушева – 2.13,9...

37. Екатерина Евтягина – 2.23,2...

39. Олеся Ляшенко – 2.25,6...

42. Елизавета Еремеева – 2.27,5...

57. Руслана Дьякова – 2.54,7

58. Арина Перевозчикова – 2.56,6

59. Христина Мацокина – 2.57,0...

76. Наталья Крамаренко – 3.26,0...

82. Алеся Рушенцева – 3.36,8...

86. Александра Кононова – 3.50,5

Арина Рощина, Анастасия Кулешова, Анастасия Фалеева и Екатерина Кипяткова – не стартовали.

