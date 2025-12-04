❄️ Лыжи. Кубок России. Пеклецова выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Крупицкая – 2-я, Никитина – 3-я
4 декабря на Кубке России по лыжным гонкам прошла женская коньковая гонка с раздельным стартом на 10 км.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26
2-й этап
Тюмень
Женщины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Алина Пеклецова – 24.52,8
2. Евгения Крупицкая – 8,1
3. Екатерина Никитина – 25,5
4. Анна Корякова – 31,1
5. Екатерина Смирнова – 41,7
6. Елизавета Маслакова – 45,7
7. Екатерина Шибекина – 46,7
8. Дарья Непряева – 47,2
9. Алиса Жамбалова – 1.00,2
10. Лидия Горбунова – 1.00,8
11. Арина Каличева – 1.10,0
12. Татьяна Сорина – 1.10,7
13. Елизавета Пантрина – 1.12,3
14. Елизавета Шалабода – 1.13,4
15. Ксения Шорохова – 1.16,3
16. Арина Кусургашева – 1.16,4
17. Екатерина Булычева – 1.16,9
18. Дарья Канева – 1.22,4...
20. Светлана Заборская – 1.26,9...
22. Алина Кудисова – 1.38,1
23. Ольга Царева – 1.40,1
24. Анастасия Доценко – 1.43,8...
26. Алена Перевозчикова – 1.47,5
27. Лариса Рясина – 1.54,5...
34. Милена Габушева – 2.13,9...
37. Екатерина Евтягина – 2.23,2...
39. Олеся Ляшенко – 2.25,6...
42. Елизавета Еремеева – 2.27,5...
57. Руслана Дьякова – 2.54,7
58. Арина Перевозчикова – 2.56,6
59. Христина Мацокина – 2.57,0...
76. Наталья Крамаренко – 3.26,0...
82. Алеся Рушенцева – 3.36,8...
86. Александра Кононова – 3.50,5
Арина Рощина, Анастасия Кулешова, Анастасия Фалеева и Екатерина Кипяткова – не стартовали.
