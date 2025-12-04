Талалаев дисквалифицирован на 3 матча РПЛ после удаления в игре со «Спартаком». Тренер «Балтики» получил красную за неприличный жест после желтой за аплодисменты Левникову
Андрей Талалаев дисквалифицирован на три матча РПЛ.
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дисквалифицирован на три матча Мир РПЛ за поведение в матче со «Спартаком» в 17-м туре.
На 32-й минуте Владислав Саусь на фланге сбил Маркиньоса Косту, и главный судья Кирилл Левников зафиксировал нарушение правил. Главный тренер «Балтики» начал аплодировать арбитру и был предупрежден.
Талалаев, отвернувшись, выругался и продемонстрировал неприличный жест: поднимая правую руку, хлопнул левой по ее локтевому сгибу. После этого Левников удалил 53-летнего специалиста.
Кто выиграет ЧМ-2026?25094 голоса
Испания
Англия
Франция
Бразилия
Аргентина
Германия
Португалия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости