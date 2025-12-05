  • Спортс
НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Тампу», «Торонто» забросил 5 шайб «Каролине», «Колорадо» пропустил 6 голов от «Айлендерс», «Эдмонтон» разгромил «Сиэтл» – 9:4

«Тампа» уступила «Питтсбургу» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ, «Колорадо» проиграл «Айлендерс» (3:6), «Торонто» был сильнее «Каролины» (5:1), «Эдмонтон» разгромил «Сиэтл» (9:4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
