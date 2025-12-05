Кучеров набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом» при 10 бросках и стал 3-й звездой, его 2-й гол на 59:05 отменили из-за паса рукой. У Никиты 34 очка в 25 играх в сезоне
Никита Кучеров набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом» и стал 3-й звездой .
Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:4).
На 59:05 32-летний россиянин забил второй гол. После видеопросмотра шайбу отменили из-за паса рукой у его одноклубника Брэндона Хэйгла.
В текущем сезоне у Кучерова стало 34 (12+22) очка в 25 играх при полезности «+6».
Сегодня Никита (24:32, «минус 1») отметился 10 бросками в створ и допустил 4 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
