Кучеров набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом» при 10 бросках и стал 3-й звездой, его 2-й гол на 59:05 отменили из-за паса рукой. У Никиты 34 очка в 25 играх в сезоне

Никита Кучеров набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом» и стал 3-й звездой .

Форвард «Тампы » Никита Кучеров забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом » (3:4).

На 59:05 32-летний россиянин забил второй гол. После видеопросмотра шайбу отменили из-за паса рукой у его одноклубника Брэндона Хэйгла.

В текущем сезоне у Кучерова стало 34 (12+22) очка в 25 играх при полезности «+6».

Сегодня Никита (24:32, «минус 1») отметился 10 бросками в створ и допустил 4 потери.