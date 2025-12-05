Панарин достиг отметки 900 очков в НХЛ, набрав 1+1 в матче с «Оттавой». У него 30 баллов в 29 играх в сезоне

Артемий Панарин достиг отметки 900 очков в НХЛ, набрав 1+1 в матче с «Оттавой».

Форвард «Рейнджерс » Артемий Панарин забросил шайбу в пустые ворота и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:2).

34-летний россиянин был признан второй звездой встречи. В его активе стало 30 (9+21) баллов в 29 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности.

За карьеру в лиге в рамках регулярок – 900 (311+589) очков в 781 игре.

Сегодня Панарин (19:21, «+2») реализовал 1 из 2 бросков в створ и допустил 1 потерю.