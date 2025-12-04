❄️ Лыжи. Кубок России. Коростелев победил в коньковой «разделке» на 10 км, Ардашев – 2-й, Волков – 3-й, Устюгов – 175-й

Лыжник Коростелев выиграл коньковую «разделку» на 10 км на Кубке России в Тюмени.

Савелий Коростелев выиграл коньковую гонку с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка России по лыжам в Тюмени. ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26 2-й этап Тюмень Мужчины 10 км, раздельный старт, свободный стиль 1. Савелий Коростелев – 21.05,3 2. Сергей Ардашев – 17,2 3. Сергей Волков – 32,6 4. Иван Якимушкин – 33,1 5. Андрей Кузнецов – 34,4 6. Андрей Сахаров – 35,5 7. Кирилл Кочегаров – 37,2 8. Алексей Червоткин – 43,0 9. Никита Родионов – 43,1 10. Антон Тимашов – 46,6 11. Сергей Забалуев – 46,7 12. Иван Горбунов – 48,9 13. Денис Спицов – 49,1 14. Андрей Ларьков – 51,0 15. Андрей Мельниченко – 53,1... 175. Сергей Устюгов – 3.35,7 Расписание трансляций второго этапа Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени