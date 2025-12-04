❄️ Лыжи. Кубок России. Коростелев победил в коньковой «разделке» на 10 км, Ардашев – 2-й, Волков – 3-й, Устюгов – 175-й
Лыжник Коростелев выиграл коньковую «разделку» на 10 км на Кубке России в Тюмени.
Савелий Коростелев выиграл коньковую гонку с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка России по лыжам в Тюмени.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26
2-й этап
Тюмень
Мужчины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Савелий Коростелев – 21.05,3
2. Сергей Ардашев – 17,2
3. Сергей Волков – 32,6
4. Иван Якимушкин – 33,1
5. Андрей Кузнецов – 34,4
6. Андрей Сахаров – 35,5
7. Кирилл Кочегаров – 37,2
8. Алексей Червоткин – 43,0
9. Никита Родионов – 43,1
10. Антон Тимашов – 46,6
11. Сергей Забалуев – 46,7
12. Иван Горбунов – 48,9
13. Денис Спицов – 49,1
14. Андрей Ларьков – 51,0
15. Андрей Мельниченко – 53,1...
175. Сергей Устюгов – 3.35,7
Расписание трансляций второго этапа Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
