❄️ Лыжи. Кубок России. Коростелев победил в коньковой «разделке» на 10 км, Ардашев – 2-й, Волков – 3-й, Устюгов – 175-й

Лыжник Коростелев выиграл коньковую «разделку» на 10 км на Кубке России в Тюмени.

Савелий Коростелев выиграл коньковую гонку с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка России по лыжам в Тюмени.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

2-й этап

Тюмень

Мужчины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Савелий Коростелев – 21.05,3

2. Сергей Ардашев – 17,2

3. Сергей Волков – 32,6

4. Иван Якимушкин – 33,1

5. Андрей Кузнецов – 34,4

6. Андрей Сахаров – 35,5

7. Кирилл Кочегаров – 37,2

8. Алексей Червоткин – 43,0

9. Никита Родионов – 43,1

10. Антон Тимашов – 46,6

11. Сергей Забалуев – 46,7

12. Иван Горбунов – 48,9

13. Денис Спицов – 49,1

14. Андрей Ларьков – 51,0

15. Андрей Мельниченко – 53,1...

175. Сергей Устюгов – 3.35,7

Расписание трансляций второго этапа Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
