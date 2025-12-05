НБА. Трехочковый под сирену Хатимуры с передачи Леброна, у которого прервалась серия из 1297 игр с 10+ очками, позволил «Лейкерс» обыграть «Торонто» и другие результаты
5 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей.
«Торонто» (2-е место на Востоке) уступили «Лейкерс» (2-е место на Западе), без Луки Дончича. Руи Хатимура принес «Лос-Анджелесу» победу, забив дальний бросок под сирену с передачи Леброна Джеймса. У 40-летнего звездного форварда прервалась серия из 1297 матчей, в которых он набирал минимум 10 очков.
«Филадельфия» (9-е место на Востоке) обыграла «Голден Стэйт» (8-е место на Западе). Ви Джэй Эджкомб добавил мяч в кольцо после промаха Тайриза Макси за 0,9 секунды до конца. Макси же заблокировал потенциально победный бросок Де’Энтони Мелтона в последней атаке «Уорриорс».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
