  НБА. Трехочковый под сирену Хатимуры с передачи Леброна, у которого прервалась серия из 1297 игр с 10+ очками, позволил «Лейкерс» обыграть «Торонто» и другие результаты
220

НБА. Трехочковый под сирену Хатимуры с передачи Леброна, у которого прервалась серия из 1297 игр с 10+ очками, позволил «Лейкерс» обыграть «Торонто» и другие результаты

5 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей.

«Торонто» (2-е место на Востоке) уступили «Лейкерс» (2-е место на Западе), без Луки Дончича. Руи Хатимура принес «Лос-Анджелесу» победу, забив дальний бросок под сирену с передачи Леброна Джеймса. У 40-летнего звездного форварда прервалась серия из 1297 матчей, в которых он набирал минимум 10 очков.

«Филадельфия» (9-е место на Востоке) обыграла «Голден Стэйт» (8-е место на Западе). Ви Джэй Эджкомб добавил мяч в кольцо после промаха Тайриза Макси за 0,9 секунды до конца. Макси же заблокировал потенциально победный бросок Де’Энтони Мелтона в последней атаке «Уорриорс».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
logoНБА
результаты
logoВашингтон
logoФиладельфия
logoМиннесота
logoТоронто
logoНовый Орлеан
logoЮта
logoГолден Стэйт
logoЛейкерс
logoБруклин
logoБостон
logoДе’Энтони Мелтон
