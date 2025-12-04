  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Самуэльссон о допуске российских лыжников: «Это очень странно. Мне сложно представить, что нейтральные российские спортсмены вообще есть»
178

Самуэльссон о допуске российских лыжников: «Это очень странно. Мне сложно представить, что нейтральные российские спортсмены вообще есть»

Самуэльссон: сложно представить, что есть нейтральные российские спортсмены.

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон считает, что нейтральных российских спортсменов не существует.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) отменить запрет на участие россиян в соревнованиях. Они смогут подавать заявки на нейтральный статус.

«Для меня это очень странно. Спорт как будто живет в каком-то своем мире, где ему не нужно нести ответственность. У нас есть экономические санкции, мы не торгуем с Россией, все общество многими способами пытается покончить с боевыми действиями, и мне кажется очень странным, что спорт может находиться вне этого.

Спорт – важная часть общества. Вполне естественно, что у нас есть своя роль. И если говорить о нейтральных российских спортсменах, мне сложно представить, что такие вообще есть.

Если посмотреть на биатлон, то многие там связаны с армией. Так что нейтральности тут нет», – сказал Самуэльссон в интервью SVT.

Биатлон остается единственным среди зимних индивидуальных олимпийских видов спорта, где по-прежнему действует полный запрет на участие россиян в международных соревнованиях.

Нашим лыжникам дали допуск! Успеем ли на Олимпиаду?

Опубликовал: Ян Мельник
отстранение и возвращение России
logoFIS
logoсборная России (лыжные гонки)
logoCAS
logoсборная Швеции
logoКубок мира
Политика
logoСебастьян Самуэльссон
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Васильев: «Большунов и другие ребята, которые были на митингах, в том числе в «Лужниках», отстаивали там свои права. Это не попадает ни под какую политику»
4 декабря, 07:48
Калла о допуске россиян: «Считаю, что это плохо. Ничего не изменилось с тех пор, как начался конфликт, вернее, стало еще хуже»
3 декабря, 14:42
Егор Сорин: «Все спортсмены сборной России отправили заявки на нейтральный статус»
2 декабря, 15:23
Главные новости
Дмитрий Свищев: «Самуэльссон такой смелый ровно до момента, как в IBU не примут решение о возвращении наших спортсменов»
58 минут назад
Кентен Фийон-Майе: «Борьба с соперниками в сумасшедших условиях на последней стрельбе — это стресс, но одновременно это дало мне больше энергии и силы»
сегодня, 15:54
Кубок мира. Общий зачет. Ботн продолжает лидировать, лидирует, Самуэльссон – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
сегодня, 15:30
Кубок мира. Гонка преследования. Райт показал лучшие лыжный ход и чистое время пасьюта, у Довжана – лучшая скорострельность
сегодня, 15:24
Фийон-Майе одержал 18-ю победу в карьере, у Самуэльссона – 25-й подиум, у Ботна – 4-й
сегодня, 15:07
⚡ Кубок мира. Фийон-Майе победил в гонке преследования, Самуэльссон – 2-й, Ботн – 3-й
сегодня, 14:53
Лиза Тереза Хаузер: «У меня были победы во всех видах личных гонок, кроме пасьюта. Это была моя главная цель в карьере – выиграть гонку преследования»
сегодня, 14:17
Кубок IBU. Дале-Шевдал выиграл гонку преследования, Лежен – 2-й, Ломбардо – 3-й, Кюн – 14-й, Эвербю – 29-й
сегодня, 13:06
Кубок мира. Гонка преследования. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход, у Ханны Оберг – лучшие скорострельность и чистое время пасьюта
сегодня, 13:38
Кубок мира. Общий зачет. Минккинен продолжает лидировать, Магнуссон вышла на 2-е место, Бене – на 3-е
сегодня, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Фийон-Майе лидирует, Самуэльссон – 2-й, Ботн – 3-й
сегодня, 15:48
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Хаузер идет первой, Минккинен – 2-я, Магнуссон – 3-я
сегодня, 13:22
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Италия – 3-я
вчера, 20:59
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
вчера, 20:56
Кубок мира. Зачет спринтов. Ботн лидирует, Ульдал – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
вчера, 17:29
Кубок мира. Зачет спринтов. Минккинен лидирует, Магнуссон – 2-я, Мишлон – 3-я
5 декабря, 16:48
Кубок IBU. Боте победила в спринте, Стремоус – 2-я, Гальмас Полен – 3-я
4 декабря, 10:53
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Ботн лидирует, Ульдал – 2-й, Самуэльссон – 3-й
3 декабря, 16:47
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Вирер лидирует, Лейнамо – 2-я, Бене – 3-я
2 декабря, 16:52
Анна Сола: «Большунов должен оплатить лечение Бакурова и извиниться перед ним»
30 ноября, 09:26