Самуэльссон о допуске российских лыжников: «Это очень странно. Мне сложно представить, что нейтральные российские спортсмены вообще есть»

Самуэльссон: сложно представить, что есть нейтральные российские спортсмены.

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон считает, что нейтральных российских спортсменов не существует.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) отменить запрет на участие россиян в соревнованиях. Они смогут подавать заявки на нейтральный статус.

«Для меня это очень странно. Спорт как будто живет в каком-то своем мире, где ему не нужно нести ответственность. У нас есть экономические санкции, мы не торгуем с Россией, все общество многими способами пытается покончить с боевыми действиями, и мне кажется очень странным, что спорт может находиться вне этого.

Спорт – важная часть общества. Вполне естественно, что у нас есть своя роль. И если говорить о нейтральных российских спортсменах, мне сложно представить, что такие вообще есть.

Если посмотреть на биатлон, то многие там связаны с армией. Так что нейтральности тут нет», – сказал Самуэльссон в интервью SVT.

Биатлон остается единственным среди зимних индивидуальных олимпийских видов спорта, где по-прежнему действует полный запрет на участие россиян в международных соревнованиях.

Нашим лыжникам дали допуск! Успеем ли на Олимпиаду?