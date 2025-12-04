Губерниев заявил, что белорусские биатлонисты могли начать процедуру возвращения на международные старты, но планируют возвращаться только с россиянами
Губерниев: белорусские биатлонисты могли начать процедуру возвращения.
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что белорусские биатлонисты могли начать процедуру возвращения на международные старты, но планируют возвращаться только с россиянами.
«Белорусы ни на день не прекращают контактов с IBU, постоянная переписка, туда Андриан Цыбульский очень много ездил. Ездил ли туда Виктор Майгуров – информации пока нет.
У белорусов был момент, когда они гипотетически могли бы начать процедуру возвращения на международные старты, но белорусы повели себя блестяще: если возвращаться – только с русскими. И за это, сябры, спасибо вам большое», – сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости