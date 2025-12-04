Губерниев: белорусские биатлонисты могли начать процедуру возвращения.

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что белорусские биатлонисты могли начать процедуру возвращения на международные старты, но планируют возвращаться только с россиянами.

«Белорусы ни на день не прекращают контактов с IBU , постоянная переписка, туда Андриан Цыбульский очень много ездил. Ездил ли туда Виктор Майгуров – информации пока нет.

У белорусов был момент, когда они гипотетически могли бы начать процедуру возвращения на международные старты, но белорусы повели себя блестяще: если возвращаться – только с русскими. И за это, сябры, спасибо вам большое», – сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».