«Спартак» объявил о назначении Мовсесьяна – заместителем гендиректора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола

Андрей Мовсесьян получил должность в «Спартаке».

«Специалист назначен на должность заместителя генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола.

В первой половине 90-х воспитанник красно-белых провел более ста матчей за дубль «Спартака ». После завершения карьеры 12 лет работал в ЦСКА , где был как селекционером, так и спортивным директором.

Добро пожаловать домой, Андрей Николаевич! ❤️🤍», – говорится в сообщении «Спартака».