7

«Спартак» объявил о назначении Мовсесьяна – заместителем гендиректора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола

Андрей Мовсесьян получил должность в «Спартаке».

«Специалист назначен на должность заместителя генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола.

В первой половине 90-х воспитанник красно-белых провел более ста матчей за дубль «Спартака». После завершения карьеры 12 лет работал в ЦСКА, где был как селекционером, так и спортивным директором.

Добро пожаловать домой, Андрей Николаевич! ❤️🤍», – говорится в сообщении «Спартака».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Спартака»
logoСпартак
logoАндрей Мовсесьян
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
