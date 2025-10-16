«Спартак» объявил о назначении Мовсесьяна – заместителем гендиректора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола
Андрей Мовсесьян получил должность в «Спартаке».
«Специалист назначен на должность заместителя генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола.
В первой половине 90-х воспитанник красно-белых провел более ста матчей за дубль «Спартака». После завершения карьеры 12 лет работал в ЦСКА, где был как селекционером, так и спортивным директором.
Добро пожаловать домой, Андрей Николаевич! ❤️🤍», – говорится в сообщении «Спартака».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Спартака»
