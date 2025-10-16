«Металлург» выиграл 6 из 7 последних матчей и занимает 1-е место на Востоке. У «Салавата» 4 поражения подряд
«Металлург» одержал 6-ю победу в 7 последних матчах.
Команда тренера Андрея Разина обыграла «Салават Юлаев» (6:4) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
По 2 очка в составе «Металлурга» набрали Валерий Орехов (1+1), Дмитрий Силантьев (1+1) и Руслан Исхаков (1+1). Евгений Кузнецов сделал передачу, набрав очки в 3-м матче подряд после перехода в клуб.
«Металлург» идет на 1-м месте на Востоке с 26 очками в 16 играх.
В составе «Салавата» по 2 балла набрали Максим Кузнецов (1+1) и Александр Жаровский (1+1). Команда тренера Виктора Козлова проиграла 4-й матч подряд занимает 11-е место в таблице Востока с 8 баллами в 14 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
