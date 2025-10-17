«Блевали даже самые выносливые, когда мы играли в квадраты у Романцева. Попробуйте на пульсе 200 без пауз побегать». Мор о тренировках «Спартака» 90-х
Эдуард Мор рассказал о тяжелых тренировках Олега Романцева в «Спартаке».
– Когда играли в квадраты у Романцева в «Спартаке», все просто умирали. Играли 2 серии по 5 минут. И даже самые выносливые начинали блевать.
– Блевать? После квадрата?
– Да, да. Через 3 минуты занятий. А вы попробуйте на пульсе 200 на максимальном рывке побегать, без пауз, – сказал бывший защитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
