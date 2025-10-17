Эндж Постекоглу: «Финишировал 17-м – это я слышу после увольнения из «Тоттенхэма». Зато 5-е место исчезло из истории. Но если дать мне время, то история заканчивается одинаково – с трофеем»

  • Спортс
Эндж Постекоглу высказался о возможной отставке из «Ноттингема».

У клуба еще нет ни одной победы в семи матчах под руководством специалиста.

«Думаю, что, с моей точки зрения, я не подхожу как тренер. Не конкретно в этом клубе. Просто в целом.

Я тренер-неудачник, которому повезло получить эту работу. Знаю, что вы ухмыляетесь надо мной, но я могу найти текст, где это сказано. Конечно, поэтому создается впечатление, что тренер находится под давлением.

Есть и другая история. Я пришел в АПЛ два года назад и возглавил «Тоттенхэм». Тогдашний глава команды сказал мне: «Этот клуб должен выиграть трофей. Мы пытались приглашать победителей – Жозе Моуринью и Антонио Конте. Но это не сработало. Нам нужно что-то другое».

Меня это немного задело, ведь я считаю себя победителем.

Я принял «Тоттенхэм», который финишировал восьмым. Никаких еврокубков. Огромный клуб, который не может прожить и двух лет без европейского футбола. Мы финишировали пятыми в мой первый сезон. И каждый раз, когда Харри Кейн забивает, я жалею, что он не остался еще на год. Было бы очень кстати иметь его в команде после пятого места. Но каким-то образом тот год исчез из истории.

Мы финишировали пятыми, и я вернул их в европейский футбол, где «Тоттенхэм» и должен быть. Люди, которые давно играли в том клубе, говорили мне, что трофей будет много значить для этого клуба. И это нормально.

Мы выиграли трофей. Мы избавились от ярлыка. Лига чемпионов – это возможность приобрести лучших игроков. Но все, что я слышал после увольнения из «Тоттенхэма», – это то, что в прошлом сезоне я финишировал 17-м. Если смотреть на это с точки зрения того, что мы финишировали на 17-м месте, то да, я тренер-неудачник, которому повезло получить еще один шанс.

Если кто-то думает, что 17-е место – это отражение меня и моей тренерской работы, значит, люди смотрят на это через призму – я просто не подхожу как тренер.

Теперь мы дошли до нынешнего положения, где можно рассказать другую историю. Возможно, я не тренер-неудачник, которому повезло получить эту работу, но, возможно, я тренер, история которого, если дать ему время, всегда заканчивается одинаково. Во всех моих предыдущих клубах все заканчивалось одинаково: я с трофеем», – сказал главный тренер «Ноттингема» Эндж Постекоглу.

