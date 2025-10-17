Флик про Ямаля: «Не собираюсь вмешиваться в его личную жизнь. Для меня важно, чтобы он старался и имел правильное отношение»

Ханс-Дитер Флик высказался о шумихе вокруг Ламина Ямаля.

Ранее появилась информация , что «Барселона » обеспокоена образом жизни 18-летнего вингера.

«Для меня важно, чтобы он старался и имел правильное отношение.

После травмы он много тренировался и потом получил два выходных дня. Это его личная жизнь, и я не собираюсь в нее вмешиваться», – сказал главный тренер «Барселоны» Флик.