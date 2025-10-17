Флик про Ямаля: «Не собираюсь вмешиваться в его личную жизнь. Для меня важно, чтобы он старался и имел правильное отношение»
Ханс-Дитер Флик высказался о шумихе вокруг Ламина Ямаля.
Ранее появилась информация, что «Барселона» обеспокоена образом жизни 18-летнего вингера.
«Для меня важно, чтобы он старался и имел правильное отношение.
После травмы он много тренировался и потом получил два выходных дня. Это его личная жизнь, и я не собираюсь в нее вмешиваться», – сказал главный тренер «Барселоны» Флик.
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости