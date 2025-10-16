  • Спортс
  • КДК дисквалифицировал Ндонга на два матча (один условно), Сперцян оштрафован на 150 тысяч рублей после стычки: «Фраза Эдуарда не носила признаки расизма»
27

КДК дисквалифицировал Ндонга на два матча (один условно), Сперцян оштрафован на 150 тысяч рублей после стычки: «Фраза Эдуарда не носила признаки расизма»

КДК РФС наказал Эдуарда Сперцяна и Усмана Ндонга после стычки.

«Ахмат» уступил «Краснодару» в 11-м туре Мир РПЛ (0:2). На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян, высказывая претензии, подошел в упор к защитнику Усману Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой. Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre». Грозненский клуб обратился в КДК РФС для рассмотрения произошедшего. 

«Мы в любом случае должны были сегодня рассматривать и принимать решение по наказанию Ндонга за его агрессивное поведение. Сперцяну была показана желтая карточка за неспортивное поведение. Мы в заседании установили, что действия Ндонга были спровоцированы Сперцяном. Об этом сказал и сам Эдуард, он произнес фразу в отношении Ндонга на испанском языке, но она не носила в себе признаки расизма и не содержала ненормативную лексику, но имела оскорбительный характер. Поэтому Ндонг принял такие действия и был удален.

Решение КДК следующее: за агрессивное поведение дисквалифицировать на два мата Ндонга, один из которых условный. И установить испытательный срок до конца сезона. Он не является рецидивистом, плюс инцидент был спровоцирован Сперцяном.

Что касается Сперцяна, у нас есть статья: если слова не указаны в протоколе, то выносится штраф. КДК оштрафовал Сперцяна на 150 тысяч рублей за оскорбительное поведение.

Делопроизводство по записи в рапорте делегата о возможном расизме КДК прекратил», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
logoЭдуард Сперцян
logoУсман Ндонг
Артур Григорьянц
logoпремьер-лига Россия
КДК РФС
logoАхмат
logoКраснодар
дискриминация
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
