Задоров забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Вегасом». У него 2 очка и «+5» в 5 играх за «Бостон» в сезоне

Никита Задоров забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Вегасом».

Защитник «Бостона » отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (5:6).

На счету 30-летнего россиянина стало 2 (1+1) очка в 5 играх в текущем сезоне при полезности «+5» и среднем времени на льду 21:23.

Сегодня Задоров (20:31, 5:21 – в меньшинстве) реализовал 1 бросок в створ из 3. В его активе 1 блок и 2 силовых приема, статистика перехватов и потерь – 1:4.