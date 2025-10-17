  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Задоров забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Вегасом». У него 2 очка и «+5» в 5 играх за «Бостон» в сезоне
Видео
0

Задоров забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Вегасом». У него 2 очка и «+5» в 5 играх за «Бостон» в сезоне

Никита Задоров забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Вегасом».

Защитник «Бостона» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (5:6). 

На счету 30-летнего россиянина стало 2 (1+1) очка в 5 играх в текущем сезоне при полезности «+5» и среднем времени на льду 21:23. 

Сегодня Задоров (20:31, 5:21 – в меньшинстве) реализовал 1 бросок в створ из 3. В его активе 1 блок и 2 силовых приема, статистика перехватов и потерь – 1:4. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoБостон
logoНХЛ
logoВегас
logoНикита Задоров
