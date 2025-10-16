Панарин отказался делать скидку «Рейнджерс» по новому контракту. Ориентиром клуба был договор Копитара – 7 млн долларов в год (Эллиотт Фридман)

Артемий Панарин отказался делать скидку «Рейнджерс» по новому контракту.

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, ориентиром для клуба был договор Анже Копитара с «Лос-Анджелесом».

В 2023 году словенец продлил договор с «Кингс» на 2 года и 7 млн долларов за сезон. По предыдущему контракту он получал 10 млн долларов в год.

Копитар пошел на снижение зарплаты, чтобы команда получила дополнительные средства для подписания сильных игроков и осталась претендентом на Кубок Стэнли.

«Клуб спросил, согласится ли Панарин на сделку вроде той, что была у Копитара. Ответ был отрицательным. Это будет большая сумма», – сказал Эллиотт Фридман в эфире Fan Hockey Show.

Действующее соглашение 33-летнего форварда «Рейнджерс » рассчитано до 30 июня 2026 года. Средняя годовая зарплата (кэпхит) Панарина – 11,64 млн долларов.