  • Дегтярев об ужесточении лимита: «Пришло время менять настройки – в интересах юношеского спорта. Без этого российский футбол рискует потерять лицо. Формула «10+5» коснется лишь четырех клубов»
102

Михаил Дегтярев заявил, что без ужесточения лимита футбол может потерять лицо.

«В течение минувших полутора лет Минспорт России провел реформы в гимнастике, тяжелой и легкой атлетике, водных видах спорта, гребле. Был создан Российский спортивный фонд, полностью перезагружены потоки финансирования от букмекеров. Впервые за 40 лет министр спорта возглавил и Олимпийский комитет России. Радикально пересмотрен подход к международным спортивным связям, и диалог наконец возобновился. Вся наша отрасль претерпела серьезные изменения.

Пришло время поменять настройки и в футболе, прежде всего в интересах развития детско-юношеского спорта.

Лимит на иностранных игроков – это ключевой инструмент Минспорта в этом деле наравне с подготовкой тренеров. Наше видение: к 2028 году прийти к параметрам не более десяти иностранных игроков в заявке команды и пяти на поле. Все остальные аспекты отрегулирует футбольное сообщество в лице Российского футбольного союза и лиг.

Суть новаций, которые Минспорт запланировал, проста: иностранцев в российской Премьер-лиге стало слишком много и доля их игрового времени постоянно растет. В сезоне-2024/25 на них выпало 44% игрового времени, в сезоне-2023/2024 – 39%, а годом ранее – 29%. При этом в отдельных клубах этот показатель вот уже несколько сезонов превышает 60%.

В российской Премьер-лиге задействовано 177 легионеров и 285 россиян. Последние три сезона мы наблюдаем тревожную тенденцию: количество наших футболистов на поле планомерно снижается – с 70% до 60%. Если ничего не менять, завтра российский футбол рискует потерять лицо.

При нынешнем раскладе сил в РПЛ предлагаемая формула «10+5» коснется лишь четырех команд. Действующий состав большинства клубов и так вписывается в новые рамки, а 10 из 16 клубов РПЛ в стартовых составах выпускают не более пяти легионеров», – заявил министр спорта.

Что не так с новым лимитом и риторикой Дегтярева о нем

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Коммерсант»
