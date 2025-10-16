CAS впервые признал запрет на участие россиян в соревнованиях дискриминацией и удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России

CAS впервые признал запрет на участие россиян в соревнованиях дискриминацией.

Об этом сообщает пресс-служба юридической фирмы SILA International Lawyers.

В 2022 году Европейский союз настольного тенниса (ETTU) отстранил российских и белорусских спортсменов и официальных лиц от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за конфликта на Украине.

Федерации настольного тенниса России (ФНТР) оспорила данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), фирма SILA International Lawyers представляла интересы ФНТР в CAS.

«CAS постановил, что такое решение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации, закреплённые как в Конституции ETTU, так и в Олимпийской хартии.

Особо важно, что CAS признал меру непропорциональной, поскольку не были рассмотрены менее ограничительные альтернативы, такие как участие под нейтральным флагом.

При этом запрет на использование национальной символики был признан допустимым, поскольку не препятствовал участию спортсменов, а лишь снижал политическую напряженность.

Данное решение стало первым решением такого рода, в котором судьи встали на сторону российских спортсменов», – говорится в сообщении юридической фирмы.

В CAS подчеркнули, что его выводы применимы только в контексте настольного тенниса и не распространяются автоматически на другие виды спорта.