Пеп о паузе в тренерской карьере: «В 2035 году я начну об этом задумываться. Многие люди уже покинули «Сити», но я все еще здесь»

Пеп Гвардиола подумает о паузе в работе через десять лет.

О том, нужно ли ему взять паузу в тренерской карьере

«В 2035 году я начну об этом задумываться».

О долговечности проекта «Манчестер Сити»

«Когда делаешь одно и то же десятилетиями, все становится совсем другим. Но это происходит естественно. Клуб, игроки, тренер – все это чувствуют.

Мы уже не те, что были в начале, и на то есть множество причин. Мои отношения с руководством клуба очень близкие. И дело не только во мне – вы знаете, что многие люди, включая членов моего тренерского штаба, уже ушли.

У каждого есть свои предпочтения и желания. Но сейчас я все еще здесь, перед вами. Так что посмотрим», – сказа 54-летний главный тренер «Ман Сити » Гвардиола.