3

Пеп о паузе в тренерской карьере: «В 2035 году я начну об этом задумываться. Многие люди уже покинули «Сити», но я все еще здесь»

Пеп Гвардиола подумает о паузе в работе через десять лет.

О том, нужно ли ему взять паузу в тренерской карьере

«В 2035 году я начну об этом задумываться».

О долговечности проекта «Манчестер Сити»

«Когда делаешь одно и то же десятилетиями, все становится совсем другим. Но это происходит естественно. Клуб, игроки, тренер – все это чувствуют.

Мы уже не те, что были в начале, и на то есть множество причин. Мои отношения с руководством клуба очень близкие. И дело не только во мне – вы знаете, что многие люди, включая членов моего тренерского штаба, уже ушли.

У каждого есть свои предпочтения и желания. Но сейчас я все еще здесь, перед вами. Так что посмотрим», – сказа 54-летний главный тренер «Ман Сити» Гвардиола. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
«Ман Сити» к месяцу черной истории заказал стих у поэта Сиссея. Его зачитали первый темнокожий игрок в истории клуба, а также Онуоха, Райт-Филлипс, Диаш, Доку
35сегодня, 13:37
Пеп Гвардиола: «В «Барсе» и «Баварии» было ощущение: если что не так – меня уберут. В «Ман Сити» нет такой проблемы. Работа еще не завершена, вот почему я здесь»
21сегодня, 13:02
Джейми О′Хара: «Болельщики «Арсенала» – худшие в АПЛ. Ноль трофеев, но ведут себя так, будто у них лучшая команда в мире. Вы ничего не выиграли»
120сегодня, 10:38
ЭСК признала ошибочным пенальти «Локо» в ворота «Динамо»: «Нарушения Касереса на Руденко не было, ВАР ошибочно подготовил ракурс для судьи, использовал не лучший повтор»
1421 минуту назад
Колыванов о 30-м месте России в рейтинге ФИФА: «Скоро попадем в топ-5, если так продолжится. За 4 года ни одного поражения»
2032 минуты назад
«Блевали даже самые выносливые, когда мы играли в квадраты у Романцева. Попробуйте на пульсе 200 без пауз побегать». Мор о тренировках «Спартака» 90-х
1346 минут назад
ЭСК признал верными решения Чистякова в матче ЦСКА – «Спартак»: пенальти за фол на Алеррандро и неназначенный 11-метровый за нарушение на Умярове
2052 минуты назад
Мусаев о лимите: «Ограничения ни к чему хорошему не приводят. Россияне должны выигрывать конкуренцию в честной борьбе, а не из-за паспорта»
1658 минут назад
Флик про Ямаля: «Не собираюсь вмешиваться в его личную жизнь. Для меня важно, чтобы он старался и имел правильное отношение»
19сегодня, 14:42
Талалаев о словах Ташуева про идеи Гвардиолы: «Тоже ловлю себя на мысли, что мои идеи совпадают с идеями больших тренеров. Симеоне – модель для меня»
25сегодня, 14:31
Россия поднялась на 30-е место в рейтинге ФИФА. Испания – 1-я, Аргентина обогнала Францию, Бразилия опустилась на 7-е место
56сегодня, 14:23
Эндж Постекоглу: «Финишировал 17-м – это я слышу после увольнения из «Тоттенхэма». Зато 5-е место исчезло из истории. Но если дать мне время, то история заканчивается одинаково – с трофеем»
10сегодня, 14:21
Ямаль перестанет раздавать автографы из-за сотрудничества с сайтом по продаже атрибутики с подписями звезд. «Барса» обсуждает с игроком получение автографов для выполнения обязательств
127сегодня, 14:05
Чемпионат Франция. «ПСЖ» Сафонова против «Страсбура», «Монако» Головина сыграет с «Анже» в субботу
222 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Фейхи», «Аль-Ахли» Мареза примет «Аль-Шабаб», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Фатехом» в субботу
37 минут назадLive
38-летний Юй Ханьчао забил 10-й гол в сезоне-2025. Мячи хавбека принесли «Шанхаю» Слуцкого 6 очков в Суперлиге Китая
37 минут назадВидео
«ПСЖ» – «Страсбур». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
47 минут назад
Аморим перед «Ливерпулем»: «Они борются за титулы, но «МЮ» нужно выиграть. Возможно, когда от нас не ждут побед, футболистам легче играть, однако это надо изменить»
3сегодня, 14:45
«Ливерпуль» поддержит акцию против расизма в матче с «МЮ». Стихотворение 8-летнего ребенка опубликуют в программе к игре, клуб призвал сообщать о случаях дискриминации
4сегодня, 14:40Фото
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыграл «Циндао Вест Кост» – 2:1, забили У Си и Юй Ханьчао. Спортс’’ показал матч в прямом эфире с комментарием Лукомского
26сегодня, 14:01Видео
«Ростов» чаще всех бросает длинные ауты в штрафную в РПЛ, ЦСКА – реже всех. Главный адресат аутов – Дзюба
9сегодня, 12:20
«Черчесов был говном для всех, а сейчас главный тренер страны. У нас обо всех так: две игры проиграл – ты говно». Ловчев о словах Станковича
9сегодня, 12:11
Миранчукам исполнилось 30 лет. Сборная России поздравила братьев: «83 матча и 17 голов за национальную команду на двоих»
9сегодня, 11:54