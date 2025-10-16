Вячеслав Фетисов: «Планы пойти в Госдуму на следующий срок есть. За 23 года в этом статусе я ни разу не сомневался в своей политической деятельности. Главную оценку дают избиратели»
Вячеслав Фетисов заявил, что хочет баллотироваться в Госдуму на следующий срок.
Выборы в Государственную думу России пройдут 20 сентября 2026 года.
«Я ни разу не сомневался в своей политической деятельности за все 23 года, что нахожусь в этом статусе. Я стараюсь быть полезным своей родине.
Главную оценку мне дают мои избиратели, которые отдают за меня голоса. Моя ответственность перед этими людьми – делать свою работу хорошо, чем я и занимаюсь.
Планы пойти на следующий срок в Госдуму есть», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Фетисов о смене спортивного гражданства: «Не приветствую это, но спортсменов можно понять. Они бы не меняли гражданство, будь у них полный статус»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
