Хачанов уступил 98-й ракетке мира во 2-м круге в Алматы. Он потерпел 4-е поражение подряд

Карен Хачанов проиграл во втором круге ATP 250 в Алматы.

Во втором круге десятая ракетка мира уступил 98-й ракетке Яну-Леннарду Штруффу со счетом 6:4, 6:7(5), 3:6.

Хачанов потерпел четвертое поражение подряд. Россиянин не выиграл ни одного матча начиная с US Open, где он выбыл во втором круге, также уступив в стартовых матчах в Пекине и Шанхае.

Вообще три из четырех встреч Хачанов проиграл игрокам из-за пределов топ-50: на US Open он проиграл №76 мирового рейтинга Камилу Майхраху, в Шанхае – №237 мирового рейтинга Шану Цзюнчэну.

Хачанов – действующий чемпион турнира в Алматы.