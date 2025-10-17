Мусаев о лимите: «Ограничения ни к чему хорошему не приводят. Россияне должны выигрывать конкуренцию в честной борьбе, а не из-за паспорта»
Мурад Мусаев высказался против лимита на легионеров.
Министр спорта Михаил Дегтярев ранее заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле».
– Мало мнений от клуба по поводу лимита. Какая позиция ваша и клубная по проекту будущих изменений?
– Не разговаривал с руководством на тему лимита. Понимаем, что это факт – скорее всего, лимит будет меняться, и мы должны сделать определенные шаги.
Мое мнение – любые ограничения ни к чему хорошему не приводят. Наши русские игроки должны выигрывать конкуренцию у иностранцев в честной борьбе, а не то, что у него есть паспорт, и он должен играть. Мне кажется, что это не очень хорошо, – сказал главный тренер «Краснодара».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
