В «ПСЖ» раздражены высказываниями Сафонова о нехватке игрового времени. Боссы клуба считают, что такие реплики вредны (Goal)

В «ПСЖ» недовольны высказываниями Матвея Сафонова.

В этом сезоне российский вратарь не провел ни одного матча за парижский клуб. Сафонов заявлял , что это его не устраивает, и делал публикации в соцсетях о статусе запасного.

Goal.com утверждает, что высказывания Сафонова «вызвали реакцию в раздевалке «ПСЖ » и некоторое раздражение в клубе». Некоторые руководители «ПСЖ» считают, что такими высказываниями Матвей вредит клубу.

Если ситуация с игровым временем Сафонова не изменится, возможен вариант с его арендой в другой клуб. Утверждается, что вратарем интересуются несколько европейских клубов.