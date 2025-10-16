В «ПСЖ» раздражены высказываниями Сафонова о нехватке игрового времени. Боссы клуба считают, что такие реплики вредны (Goal)
В «ПСЖ» недовольны высказываниями Матвея Сафонова.
В этом сезоне российский вратарь не провел ни одного матча за парижский клуб. Сафонов заявлял, что это его не устраивает, и делал публикации в соцсетях о статусе запасного.
Goal.com утверждает, что высказывания Сафонова «вызвали реакцию в раздевалке «ПСЖ» и некоторое раздражение в клубе». Некоторые руководители «ПСЖ» считают, что такими высказываниями Матвей вредит клубу.
Если ситуация с игровым временем Сафонова не изменится, возможен вариант с его арендой в другой клуб. Утверждается, что вратарем интересуются несколько европейских клубов.
