Наместников забил «Филадельфии». Форвард «Виннипега» набрал 1-е очко в сезоне – в 4-й игре
Владислав Наместников забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:2).
Форвард «Виннипега» набрал 1-е (1+0) очко в сезоне, всего он провел 4 игры.
Сегодня за 14:20 (2:38 – в меньшинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 силовой прием, 0% выигранных вбрасываний (0 из 6), полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
