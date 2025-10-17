Наместников забил «Филадельфии». Форвард «Виннипега» набрал 1-е очко в сезоне – в 4-й игре

Владислав Наместников забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:2).

Форвард «Виннипега » набрал 1-е (1+0) очко в сезоне, всего он провел 4 игры.

Сегодня за 14:20 (2:38 – в меньшинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 силовой прием, 0% выигранных вбрасываний (0 из 6), полезность – «плюс 1».