Нинбо (WTA). 2-й круг. Андреева сыграет с Чжу Линь, Шнайдер – с Муховой, Бенчич поборется со Стародубцевой, Томлянович – с Сенмез
Мирра Андреева сыграет с Чжу Линь во втором круге турнира в Нинбо.
Диана Шнайдер поборется с Каролиной Муховой.
AUX Ningbo Open
Нинбо, Китай
13 октября – 19 октября 2025
WTA 500
Призовой фонд – 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
