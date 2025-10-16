  • Спортс
  • Дегтярев о лимите: «Летом клубы потратили на легионеров более 13 млрд рублей. Это годовой бюджет города. Чьи интересы поддерживать государству – российских игроков или трансферного рынка?»
103

Дегтярев о лимите: «Летом клубы потратили на легионеров более 13 млрд рублей. Это годовой бюджет города. Чьи интересы поддерживать государству – российских игроков или трансферного рынка?»

Михаил Дегтярев заявил, что российские клубы слишком много тратят на легионеров.

«Финансовая сторона еще красноречивее. Летом клубы потратили на приобретение легионеров более 13 млрд рублей. Это сопоставимо с годовым бюджетом ряда крупных российских городов, например, Комсомольска-на-Амуре, Братска, Таганрога, Сыктывкара, Нефтеюганска.

То есть легионеры зарабатывают больше, хотя на поле проводят меньше времени. При этом у ряда богатейших клубов основными спонсорами выступают госкомпании. Возникает закономерный вопрос: чьи интересы должно поддерживать государство – российских футболистов или трансферного рынка?» – сказал министр спорта.

Дегтярев об ужесточении лимита: «Пришло время менять настройки – в интересах юношеского спорта. Без этого российский футбол рискует потерять лицо. Формула «10+5» коснется лишь четырех клубов»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Коммерсант»
