ISU сообщил, что медали и призовые Валиевой еще не перераспределены, так как ожидаются результаты судебного разбирательства

В ISU сообщили, что медали и призовые Валиевой еще не были распределены.

«Спорт-Экспресс» задал представителям Международного союза конькобежцев два вопроса – произошло ли перераспределение медалей фигуристки и может ли его отсутствие повлиять на возвращение Камилы к соревнованиям, в том числе российским.

«Медали и связанные с ними призовые еще не были перераспределены в ожидании результатов продолжающегося судебного разбирательства. Срок дисквалификации госпожи Валиевой, назначенный Спортивным арбитражным судом, продлится до 24 декабря 2025 года, после чего она получит право вернуться к соревнованиям», – ответили в ISU.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Камилы Валиевой за допинг, срок отсчитывается от 25 декабря 2021-го – тогда она сдала положительную пробу на триметазидин. Ее результаты в спорте, начиная с этой даты, были аннулированы.

В декабре 2024-го спортсменка подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

В деле Валиевой всплыл аргумент в ее пользу – WADA спрятало его перед судом

«Я не смогу полюбить Валиеву, что бы она ни сделала на льду». Зачем возвращается Камила?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
