  • Глава КДК: «Ндонг извинился за ситуацию со Сперцяном. Между ними возникло недопонимание сказанного. Стороны не имеют друг к другу претензий, конфликт исчерпан»
Глава КДК: «Ндонг извинился за ситуацию со Сперцяном. Между ними возникло недопонимание сказанного. Стороны не имеют друг к другу претензий, конфликт исчерпан»

Усман Ндонг извинился после того, как обвинил Эдуарда Сперцяна в расизме.

«Ахмат» уступил «Краснодару» в 11-м туре Мир РПЛ (0:2). У Эдуарда Сперцяна и Усмана Ндонга возникла стычка в конце матча. После игры Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre».

Сегодня КДК РФС дисквалифицировал Ндонга на два матча (один условно), Сперцян оштрафован на 150 тысяч рублей.

«Мы должны были рассмотреть рапорт делегата по возможному оскорблению на расистской почве игрока «Ахмата». Десятого числа в КДК поступило письмо из РПЛ за подписью президента РПЛ Алаева, гендиректора «Краснодара» Хашига, Сперцяна, Ндонга и Айдамирова, в котором указано, что удалось достичь примирения между всеми участниками. Недопонимание возникло на фоне высокого эмоционального напряжения, переживаний по ходу матча и не имело под собой злого умысла. Футболисты признали ошибки, принесли извинения и пожали руки. Стороны не имеют друг к другу претензий, конфликт исчерпан.

В связи с этим РПЛ и лица, которые подписали данное письмо, просят КДК исключить из повестки дня вопрос о возможном нарушении дисциплинарного регламента в части возбуждения ненависти или вражды, а также по признакам расы. Что признают и подтверждают все заинтересованные стороны путем подписания письма.

Кроме того, позавчера мы получили письмо от футбольного клуба «Ахмат» и Ндонга. В частности, «Ахмат» указывает на то, что считают, что в пылу борьбы и жесткого матча игроков захлестнули эмоции. В результате обмена репликами между ними возникло недопонимание сказанных слов.

Также получили письмо Ндонга о том, что он хочет принести извинения за ситуацию: «Впредь такая ситуация не повторится. Сожалею о произошедшем, об этом нужно забыть. Претензий у меня нет, желаю успехов ему и клубу. После ВКС и разговора со Сперцяном я полностью отпустил данную ситуацию», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
