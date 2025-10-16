Цена контракта на строительство школы Загитовой составила 1,253 млрд рублей. Источник финансирования – бюджет Татарстана
Источник финансирования – бюджет Татарстана.
Об этом говорится в данных контракта на официальном сайте госзакупок.
Заказчиком строительства школы Алины Загитовой выступает бюджетное учреждение Главстрой Республики Татарстан, а исполнителем – тоже государственное предприятие Республики Татарстан «Головная территориальная проектно-изыскательская, научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект», выигравшая электронный аукцион на исполнение контракта.
Нашли тендер на школу Загитовой: 1,253 млрд, экстренная смена названия, сдача к декабрю-2026
Опубликовал: Антон Пилясов
