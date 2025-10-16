Губерниев о запрете российским лыжникам выступать в Финляндии: «Как решать эту проблему? Договариваться так или иначе и начинать дружить»

Губерниев высказался о том, как решить проблему с недопуском россиян на турниры.

Ранее президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти заявила , что российские спортсмены не смогут принять участие в Кубке мира в Руке даже в случае допуска от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), так как в стране действует запрет на въезд граждан РФ.

«Заявление президента федерации лыж Финляндии? Это было понятно. Если допуск от FIS, все равно мы не сможем выступать в Польше, Чехии, Финляндии, Норвегии и Швеции – это ясно.

Даже если будут достигнуты масштабные договоренности, и мы вернемся во всех остальных видах спорта, все равно будут колоссальные трудности и на первый момент невозможности выступления в этих странах.

Они нас просто не пустят и виз не дадут, поэтому в зимних видах у нас будут половинчатые сезоны. Это ясно уже сейчас. FIS – начальник над оргкомитетами, но они не начальник над правительством Финляндии.

Как решать потом эту проблему? Надо будет договариваться так или иначе и начинать дружить», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .