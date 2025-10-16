  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Губерниев о запрете российским лыжникам выступать в Финляндии: «Как решать эту проблему? Договариваться так или иначе и начинать дружить»
19

Губерниев о запрете российским лыжникам выступать в Финляндии: «Как решать эту проблему? Договариваться так или иначе и начинать дружить»

Губерниев высказался о том, как решить проблему с недопуском россиян на турниры.

Ранее президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти заявила, что российские спортсмены не смогут принять участие в Кубке мира в Руке даже в случае допуска от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), так как в стране действует запрет на въезд граждан РФ.

«Заявление президента федерации лыж Финляндии? Это было понятно. Если допуск от FIS, все равно мы не сможем выступать в Польше, Чехии, Финляндии, Норвегии и Швеции – это ясно.

Даже если будут достигнуты масштабные договоренности, и мы вернемся во всех остальных видах спорта, все равно будут колоссальные трудности и на первый момент невозможности выступления в этих странах.

Они нас просто не пустят и виз не дадут, поэтому в зимних видах у нас будут половинчатые сезоны. Это ясно уже сейчас. FIS – начальник над оргкомитетами, но они не начальник над правительством Финляндии.

Как решать потом эту проблему? Надо будет договариваться так или иначе и начинать дружить», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Политика
logoДмитрий Губерниев
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Федерация лыжного спорта Финляндии
отстранение и возвращение России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Тихонов о запрете российским лыжникам выступать в Финляндии: «Я бы из этой страны проклятых чухонцев сделал Хиросиму. В назидание остальным странам»
112сегодня, 12:46
Россияне в случае допуска FIS не смогут выступить на лыжном Кубке мира в Финляндии из-за запрета на въезд в страну
73сегодня, 09:08
Вероника Степанова: «Те же норвежские люди, что не дали премию мира Трампу, но ранее дали Обаме, не хотят видеть российских спортсменов на международных соревнованиях»
6210 октября, 15:51
Главные новости
Юрий Бородавко: «Финны не сказали ничего нового. Это очередной пиар президента Лыжной ассоциации Финляндии»
37 минут назад
Степанова о запрете российским лыжникам выступать в Финляндии: «Как сказать по-фински: «Вы просто глупцы и стреляете сами себе в ногу»
3сегодня, 13:42
Тихонов о запрете российским лыжникам выступать в Финляндии: «Я бы из этой страны проклятых чухонцев сделал Хиросиму. В назидание остальным странам»
112сегодня, 12:46
Россияне в случае допуска FIS не смогут выступить на лыжном Кубке мира в Финляндии из-за запрета на въезд в страну
73сегодня, 09:08
В семье олимпийского чемпиона Сергея Устюгова появился третий ребенок
4сегодня, 06:13
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2025/26: Кубок России стартует в Кировске в ноябре, ЧР – в Южно-Сахалинске в феврале
414 октября, 20:25
Календарь Кубка мира-2025/26 по лыжам: первый этап пройдет в Руке в ноябре, финал – в Лейк-Плэсиде в марте
2514 октября, 20:25
Французская лыжница Дольчи пропустит Олимпиаду из-за аварии на параплане
914 октября, 06:06
Вик Уайлд об олимпийском перемирии: «Спортсменам нужно время, чтобы подготовиться к Олимпиаде, а время уже истекло. Поэтому обсуждать здесь больше нечего»
513 октября, 19:49
Коростелев о подготовке: «Это все не просто так, а с прицелом на Олимпиаду. Но если каждый день жить с мыслями о допуске, то можно сойти с ума»
113 октября, 10:43
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
39 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
419 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
39 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10