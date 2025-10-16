  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Авангард» в гостях сыграет с «Барысом». ВидеоСпортс’’ покажет матч Fonbet КХЛ в 17:30 по московскому времени
«Авангард» в гостях сыграет с «Барысом». ВидеоСпортс’’ покажет матч Fonbet КХЛ в 17:30 по московскому времени

«Авангард» в гостях сыграет с «Барысом» в рамках Fonbet КХЛ.

ВидеоСпортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало – в 17:30 по московскому времени.

«Барыс» – «Авангард» – 17:30

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ

Каждый четверг – матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе’’! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
