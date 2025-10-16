Тихонов о запрете российским лыжникам выступать в Финляндии: «Я бы из этой страны проклятых чухонцев сделал Хиросиму. В назидание остальным странам»

Тихонов отреагировал на запрет российским лыжникам выступать в Финляндии.

Ранее президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти заявила, что россияне не смогут принять участие в Кубке мира в Руке даже в случае допуска FIS , так как в стране действует запрет на въезд граждан РФ.

«Я бы из этой страны проклятых чухонцев сделал Хиросиму. В назидание всем остальным странам.

Надо думать о спорте, а не о политике. Они все перепутали. Я еще со временем СССР говорил, что у нас нет друзей, кроме солдат и моряков. А мы думали, что Финляндия, Прибалтика – наши друзья и братья.

Я же всегда знал, что это не так. Вот мы и дождались», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов .

